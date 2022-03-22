俄羅斯與烏克蘭戰火未歇，西方國家制裁的腳步仍未停下，有瑞士「錶王」稱號的名錶廠牌百達翡麗（Patek Philippe）也宣布停止對俄羅斯的所有出口業務。

外媒《WatchPro》報導，百達翡麗透過聲明表示，做為瑞士和歐盟針對俄羅斯採取的措施的其中一部分，百達翡麗將暫時停止向俄羅斯發貨。

報導指出，由於歐盟實施制裁，全球銀行支付系統（SWIFT）也被切斷，代表百達翡麗的抵制動作，可能從俄羅斯入侵烏克蘭，全球發動制裁後就開始。

百達翡麗在聲明中強調，將繼續依瑞士的決定做為重要營運方針，包括維持或取消目前實施的制裁行動，百達翡麗在俄業務由零售商Mercury負責，雖然Mercury目前仍有營運，但已無法繼續進貨。

當西方國家都針對俄羅斯發動經濟制裁，精品品牌也被迫選邊站，先前酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、愛馬仕（Hermes）及香奈兒（Chanel）等全球頂尖精品品牌都已宣布暫停在俄羅斯的所有門市。