俄羅斯與烏克蘭戰火未歇，西方國家制裁的腳步仍未停下，有瑞士「錶王」稱號的名錶廠牌百達翡麗（Patek Philippe）也宣布停止對俄羅斯的所有出口業務。
外媒《WatchPro》報導，百達翡麗透過聲明表示，做為瑞士和歐盟針對俄羅斯採取的措施的其中一部分，百達翡麗將暫時停止向俄羅斯發貨。
報導指出，由於歐盟實施制裁，全球銀行支付系統（SWIFT）也被切斷，代表百達翡麗的抵制動作，可能從俄羅斯入侵烏克蘭，全球發動制裁後就開始。
百達翡麗在聲明中強調，將繼續依瑞士的決定做為重要營運方針，包括維持或取消目前實施的制裁行動，百達翡麗在俄業務由零售商Mercury負責，雖然Mercury目前仍有營運，但已無法繼續進貨。
當西方國家都針對俄羅斯發動經濟制裁，精品品牌也被迫選邊站，先前酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、愛馬仕（Hermes）及香奈兒（Chanel）等全球頂尖精品品牌都已宣布暫停在俄羅斯的所有門市。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。