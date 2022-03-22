中保科技論壇今(22)日登場，為了積極響應全球推動「淨零碳排」，中保科技副董事長林建涵宣布，中保科除率先響應綠色供應採購，今年更將透過旗下星生方案全面布局智慧能源市場，搶攻能源管理平台商機，不僅幫地球盡一份心力，也希望在缺電危機下，提供客戶安心的解決方案。

台北智慧城市展內最受歡迎的中保科技論壇今日登場，由中保科技副董事長林建涵對談副市長黃珊珊，暢談城市願景 ，現場湧入上百名觀眾。這也是台北市副市長黃珊珊首度公開自己心中對台北市的智慧藍圖樣貌。

黃珊珊表示，以科技的方法解決城市的問題，像是智能停車、充電椿及電動公車等，未來的世界是朝電能的方向走，目前最重要的任務不是發電而是如何節能儲電，台北只要做好節能工作有機會能省下一座核電廠的電力，所以政府出題，企業解題，共同解決城市問題。

林建涵指出，面對台灣缺電問題，中保科技身為智慧建築的守護者也是領航者，是最直接，也最快速可以知道客戶的痛點，從現有平台切入提供客戶能源管理系統，尤其從社區、產業園區、商辦大樓等，中保科都可以幫客戶的建築物打造智慧建築能源管理系統(BEMS)平台。

目前這套系統就是由中保科技轉投資的「星生方案」所開發整合的Energy Intelligence 4.0系統。林建涵說，相較過去一般不斷電系統只能單向供電，我們這一套平台，讓大樓的電網變聰明，把創能、儲能、視為整體的能源管理系統，讓建築儘量作到自給自足、減少對電網的依賴，站在企業、園區廠辦、商場角度，免於因缺電或跳電所造成的衝擊。

另外，針對社區的能源管理，中保科也積極布局。林建涵說電動車輛普及，社區充電需求日增，中保科技結合星生方案，提供社區解決方案。包含家用充電樁座規劃設置與管理、整合發展社區的車輛安全充電系統，提供智慧、可靠、高能效、24小時管顧的全方位智慧能源管理服務。