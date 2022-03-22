大學繁星推薦放榜，僑泰高中11位錄取頂大同學與校長、高中部主任曾思寧（後排左三）、導師胡雯俐（後排右四）合影。（僑泰高中提供／馮惠宜台中傳真）

大學繁星推薦放榜，僑泰高中35位錄取國立大學同學與師長合影。（僑泰高中提供／馮惠宜台中傳真）

大學繁星推薦放榜，台中僑泰高中共62名學生獲得錄取，其中通過醫學系第一階段篩選及考取國立大學共35人，創近三年新高；錄取台大土木系的謝秉樺學測前氣胸發作，手術住院除了努力自學外，期間班上同學以書信鼓勵，也讓他在學測當中發揮實力，如願以償透過繁星管道錄取心中的夢幻科系。

僑泰高中校長温順德表示，此次繁星放榜，該校共62名學生獲得錄取，其中通過醫學系第一階段篩選及考取國立大學共35人，錄取台大、清大、陽明交大、政大、成大等頂尖大學共11人，再度繳出亮麗的榜單。

通過高雄醫學大學牙醫系第一階段的翁紹翔表示，他從小對生物、藝術有濃厚的興趣，且喜歡與人溝通、服務他人。高中職業試探時發現牙醫師常要建立齒模，很符合自己的專長，決定以此做為人生目標。

另一名通過中國醫藥大學牙醫系第一階段的林葳珍則說，他從小齒顎時常發出異音，有時甚至會疼痛，看了許多醫生及不斷上網查詢資訊，才了解是「顳顎關節症候群」，過程中也立定了要朝牙醫前進的志向。

錄取台大土木系的謝秉樺，從小喜歡美的建築物，常覺得美麗建築能帶給他生活上的寧靜，因此也把土木、建築相關科系列為大學就讀的方向。不料學測前氣胸發作，手術後讓他足足在床上躺了好幾個禮拜，但他並不灰心喪志，除了努力自學外，班上同學也捎來一封封祝福，讓他備感溫馨，才得以在學測當中發揮實力，如願以償透過繁星管道錄取心中的夢幻科系。

僑泰高中今年通過或錄取頂尖大學的學生計有：翁紹翔（高雄醫學大學牙醫系通過）、林葳珍（中國醫藥大學牙醫系通過）、謝秉樺（台大土木工程學系）、蔡宇宸（清華大學工業工程與工程管理學系）、詹貽安（陽明交通大學資訊管理與財務金融學系資訊管理組）、陳昶亨（陽明交通大學土木工程學系）、林宛柔（政治大學資訊管理學系）、劉加偉（政治大學地政學系土地管理組）、吳承恩（成功大學電機工程學系）、沈新達（成功大學機械工程學系）等11人，其中更有8人為國中部直升。