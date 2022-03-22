普台高中繁星大滿貫!醫科、頂大皆上榜!錄取學生與師長歡喜合影。

111年大學「繁星推薦」今日放榜，南投雙榜首湯詠喬繁星表現優異，通過中國醫藥大學醫學系第一階段，林晸洋和張鈞淋分別錄取台大物理系和生物機電工程系，多位學子也順利摘星國立頂尖學府，國立錄取率達88%，且多以第一志願金榜題名，成果亮眼！

南投狀元湯詠喬順利通過中國醫藥大學醫學系第一階段，高中開始嚮往從醫的他，積極參加醫藥衛生研究社，在彰化秀傳及台中國軍醫院擔任志工，也參加過尼泊爾國際志工，這些體驗讓她深深體會醫學的魅力和助人的快樂，也因此更加確立學醫濟世的志向。詠喬小五起就讀普台，不僅課業表現優秀，外語能力更是一把罩，小六即通過日語N2檢定，之後也順利拿到N1 (日語國家級檢定最高級）證書，還通過西語檢定B1級。此外，他也勇於挑戰新加坡模擬聯合國、擔綱高一英語話劇比賽女主角、參加英語朗讀比賽並獲得第一名。詠喬希望未來可以運用所學的專業知識服務人群。

晸洋和鈞淋分別錄取台大物理系和生物機電工程系，兩人皆從普台國小一路讀到高三，在普台長達10年的薰修，兩人的數理、語文實力俱佳。數理方面，鈞淋、晸洋分別參加清大數學人才培育、台大物理科學人才培訓，一同參加遠哲科學競賽榮獲科技創意獎，晸洋還獲得物理學科能力競賽中區複賽佳作；語文方面，兩人皆取得英檢中高級證書。此外，鈞淋更考取多益940分的好成績，晸洋不僅取得英檢中高級證書、法語SFLPT檢定A1級，更通過日語國家檢定N2級，相當於大學日文系畢業門檻。鈞淋表示很感謝班導的用心陪伴，凝聚班上讀書氛圍及向心力，才能有這麼好的成績，未來想朝生醫工程與智慧機電領域發展；擅長物理的晸洋非常開心能進入台大，是自己心目中的第一志願，很嚮往台大校風，順利圓了台大夢，感謝學校用心的栽培。

林晸洋錄取台大物理系(左一)、張鈞淋錄取台大生物機電工程系 (右一)與普台高中校長林秋惠(左二)、班導師周漢羽(右二)開心合影。

普台的學子每位都是多元學習的最佳實踐者。黃楷程和陳宇杰、王楷瑄皆以第一志願分別錄取清大及成大化學系，三人皆對化學充滿濃厚的興趣。張平則錄取清大動力機械工程系，趙緯承錄取陽明交大土木工程系，陳思涵錄取政大法律系，陳品嘉錄取中央企管系；劉明樺、蕭宜欣、黃浚硯、張嘉安錄取師大、中興、中正。上榜同學紛紛表示，感謝普台提供豐富多元的課程與活動，是我們擁有如此好成績的基石，也正因為有普台老師，我們才能安心學習，向自己的夢想邁進。

班導周漢羽表示，面對108課綱的第一屆，同學們跟隨學校、年段老師的腳步，從高一以來不斷努力，無論是課業、品格、待人處事，都接受師長的提點，並持續的進步。此階段有好的成果，除了實力，也是平日福報的累積，更重要的是學校一路以來的全力支持、護念。期勉所有同學繼續高中生涯最後階段的學習，並學習感恩與付出。校長林秋惠表示，普台致力營造多元學習的環境，規劃豐富的課程活動與競賽，讓學生在精進課業的同時，打下扎實的學力基礎，培養跨界學習力。今年許多同學皆以第一志願錄取，教學成果豐碩可期，祝福所有同學未來在各領域中貢獻所學，回饋國家社會！」