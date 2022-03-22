債券市場急速反彈，近二個半月主流債券利率已上升60~100個基本點（1基本點等於0.01百分點），國泰人壽22日揭露，由於每年要增加4,500億元的新投資金額，利率每上升50點，未來五年國壽利息收入就會多250~300億元，目前市場變動已是二倍，即狀況持續，未來五年國壽利息收入將增500~600億元。

另外，國泰金財務長陳晏如強調，2021年國泰金獲利創新高，有1,409億元，因此今年國泰金股利發放有四大原則，一是「股利一定比去年高」，二是會以投資人偏好的現金股利為主，目前暫未考慮發放股票股利；三是會綜合考慮市場同業配息情況，四是考慮國泰金股息殖利率須有競爭力。

而2021年國泰金發放現金股利2.5元，22日收盤價為63.6元，若要比去年高，今年國泰金現金股利應上看3元以上。

另外，去年底國內外股票已占資金13.6％的國壽亦揭露今年股票投資策略，國壽執行副總林昭廷表示，國壽風險性資產大體上會維持在資金10~15％，會考慮資本適足率（RBC）的強弱與適足，去年底有371％，相對比較適足，因此這波在股票比較低檔時，的確有作「汰弱留強」、逢低進場的操作，對不同股票有不同操作策略，有些產業若已達投資團隊設定逢低加碼水位，就會進場投資。

若不計股市回跌空出的投資部位，國壽股票加碼額度至少千億元以上。

而升息對國壽短期雖會造成淨值下債券評價利益減少，但林昭廷表示，若看負債面上升更多，若用接軌大魔王會計（IFRS17）方式來看，這波升息已讓國壽淨值增加逾900億元；且投資等公司債利率大幅彈升近100點，新錢投資A級公司債利率都已在4％以上，每上升50點國壽未來五年利息收入會至少增250~300億元，現在就是已增二倍，國壽亦會抓住時機，加碼新債券部位。

另外，預期新台幣匯率已不會再像前二年獨強，國壽2022年避險成本亦可望比去年的1.1％再下降，避險後收益率可望由2.3％拉高到2.4~2.45％。