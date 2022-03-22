八方雲集去年賺5.26億元、PS8.74元 配股利6.5元 16:542022/03/22 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八方雲集（2753）今（22）公布110年財報，110年度合併營收新台幣59.6億元，稅後淨利5.26億元，每股盈餘8.74元。董事會決議下半年配息4.227元，加計上半年已配息2.273元，合計6.5元。 《半導體》均華去年創3高 每股賺5.84元、擬配息5元 《傳產》不動產投資火熱 前2月成交近490億 #八方雲集 #PS #合併營收 #新台幣 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去年合併營收6.23億 創七年新高 04:102022/03/22 產業特刊 桂盟 去年賺逾1.5個股本 04:102022/03/22 證券．權證 權證星光大道－晶技 去年賺逾一個股本 04:102022/03/22 證券．權證 《光電股》EPS、派利高聳 立碁「月」上漲停 13:282022/03/22 財經 智伸科去年大賺一股本 今股價開高走跌 11:232022/03/22 財經 聯發紡去年EPS 2.01元 擬配發0.2元現金股利 17:432022/03/21 財經 智伸科 去年獲利大賺一股本 04:102022/03/22 證券．權證 利基型DRAM布局有成 鈺創進補 04:102022/03/22 證券．權證 和潤3.0啟航 今年EPS拚攻頂 04:102022/03/22 證券．權證 櫻花建設去年EPS 1.18元 每股大手筆發1.6元股利 03:032022/03/22 財經 宏碁咬錢虎報喜 配息大手筆 04:102022/03/22 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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