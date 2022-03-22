八方雲集（2753）今（22）公布110年財報，110年度合併營收新台幣59.6億元，稅後淨利5.26億元，每股盈餘8.74元。董事會決議下半年配息4.227元，加計上半年已配息2.273元，合計6.5元。

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