雷科（6207）為了配合政策，落實「family」的概念，將員工當成家人，近日通過辦理「員工持股信託」案，並與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資，提撥自提金，加上公司提撥的獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期投資雷科公司股票，共創勞資雙贏，邁向永續經營發展。

雷科董事長鄭再興22日表示，長期以來，雷科一直堅信，人才是公司發展的基石，員工是公司最重要的資產，透過此次「員工持股信託」的執行，讓員工定期投資公司股票，成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，也分享公司利潤，落實公司企業核心文化，強化勞資夥伴關係，創造值得信賴的品牌形象。

元大銀行指出，雷科透過辦理「員工持股信託」，由公司提撥獎勵金的方式，不僅可落實照顧員工，提高員工對公司的向心力，更讓雷科公司員工可藉由「員工持股信託」，成為雷科公司的股東，與公司共享營運獲利，讓員工長期參與公司經營成果，為員工累積財富，作為員工未來退休生活的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，保障退休生活，公司也可達到留才攬才效果，共創勞資雙贏局面。

元大說，雷科董事會近日通過辦理的「員工持股信託」案，選擇與辦理員工福利信託具多年實務經驗的元大銀行，簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥之獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期投資雷科公司股票。

元大表示，雷科公司成立30年以來，已成為被動元件捲裝材料、半導體及雷射設備等全球性銷售通路服務、及設計製造商，據點分布於台灣、大陸、新加坡，全球約有300位員工。由於全球半導體動能強勁的情況下，雷科公司在半導體相關應用產出，也持續擴大，預期今年半導體設備出貨量將大幅成長。