大陸生態環境部22日公布，全面啟動第二輪第六批中央生態環境保護督察，分別對河北、江蘇、內蒙古、西藏、新疆5個省（區）和新疆生產建設兵團開展為期約1個月的督察進駐工作。

生態環境部指出，督查內容包括京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高品質發展等重大國家戰略實施中生態環境保護要求落實情況。嚴格控制「兩高」（高耗能、高排放）項目盲目執行，以及去產能「回頭看」落實情況；重大生態破壞、環境污染、生態環境風險及處理情況。

生態環境部表示，對於督察中發現的企業生態環境問題，既要督促有關企業切實履行生態環境保護責任，嚴格整改要求，確保整改到位；也要注重精細化管理，分類施策。

大陸第二輪中央生態環境保護督察自2019年7月啟動以來，目前已進行到第六批，已實現對大陸31個省區和新疆生產建設兵團全覆蓋，並督察了6家央企和兩個國務院部委管理的國家局。