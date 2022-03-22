台南鴨莊休閒農場場主蘇清發說，最近雞蛋上漲，為鴨蛋帶來不少意外商機。（張毓翎攝）

近來飼料成本上漲，連帶影響到蛋鴨產業，台南鴨蛋產地收購價上漲，鴨蛋每台斤40元，相較去年平均每台斤36元，每台斤上漲4元，價格也創下近6年來新高。台南市養鴨協會總幹事林路拾表示，這次漲幅除了與飼料成本上漲有關，像是最近雞蛋價格持續高位，鴨蛋成了不少消費者的替代品，進而使市場需求量提高。

林路拾表示，鴨蛋一般分為「新蛋」、「老蛋」兩種，「老蛋」是指鴨齡6個月以上鴨子生的蛋；「新蛋」則為鴨齡6個月以下鴨子所生的蛋，因為品質較「老蛋」更好，所以也會稍微貴一點。目前新蛋蛋價一台斤40元、老蛋蛋價37元，相較去年平均，每台斤皆上漲4元。

台南市政府農業局畜產科統計，台南市蛋鴨場數及飼養量有逐年遞減情形，去年底調查資料顯示飼養場數35場、在養數量16萬1285隻，較前年減少3場、整體在養數量減少亦3萬多隻。近來因飼料、船運及原物料等因素波動影響，鴨蛋價格調漲至每台斤38至40元。

「對產業是正面影響」林路拾指出，這幾年規模較小的蛋鴨場，因為人口老化、蛋價低迷等因素都收起來了，有些考量禽肉價格好，改為飼養肉鴨或肉鵝，只剩規模較大的蛋鴨場能屹立不搖，如果蛋價能攀升，表示市場需求量增加，可驅使蛋鴨農增加飼養意願。

位在台南官田的鴨莊休閒農場，過去以養蛋鴨及做鴨蛋加工為主，20多年前轉型為休閒農場後，即便飼養數量減少，仍持續生產皮蛋、鹹鴨蛋等加工商品。場主蘇清發說，最近雞蛋上漲，為鴨蛋帶來不少意外商機，很多消費者買不到雞蛋或嫌價格貴，轉而購買鴨蛋代替，沒想到一吃成主顧，回購率超高。