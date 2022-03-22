被稱為「飯店大亨」的焦治國，多年前為了幫友人陳順源解決債務，在2400萬元支票背書，事後債主向焦追討，焦不認帳，叫陳去自首，宣稱支票上的背書是別人偽造焦簽名，陳因此被判刑確定，事後調查局鑑定筆跡確認是焦簽名，台北地檢署22日依誣告罪起訴焦、陳2人。

焦曾在台北市中山區、萬華區擁有多家飯店，身價上億，被稱為「飯店大亨」，但因旗下飯店涉及媒介女子性交易，被依妨害風化罪判刑確定，他花260萬元找街友頂包入獄，後來東窗事發才入獄服刑。

檢方調查，陳男因欠債，開出1張1000萬元、1張1400萬元的支票給債主，但債主要求焦背書擔保，事後債主向法院提告，請求焦付款。

但焦不認帳，並要陳去自首，指稱支票上的簽名，是他人偽造，陳因此被依偽造私文書罪判刑5月，得易科罰金，緩刑2年。

案經台北地院民事庭法官將支票送到調查局鑑定，認定筆畫特徵相同，研判應為同一人(指焦治國)所書」，檢方除聲請再審，改判陳無罪後，另案起訴焦、陳2人涉犯誣告罪。