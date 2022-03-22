許多女生都很重視自己的髮質和膚質，女星Ella陳嘉樺、小禎分別分享了自己的護髮、保養秘訣，Ella表示自己的洗頭步驟非常切實，就算因為工作關係常常需要染燙、做造型，依然能維持秀髮最佳狀態；小禎則詳細分享醫美保養要點，術前、術後注意保養細節，才能養出細緻美肌。

Ella陳嘉樺出唱片、拍電影樣樣行，且深受大眾喜愛，平時她很重視秀髮保養，每次洗頭會分清潔、按摩、養護等步驟，會洗2～3次，不過也因為花費時間較久，她也坦承自己不會天天洗頭，意外爆料自己為了不想洗頭又不想髮絲沾異味，跟Hebe及Selina去吃火鍋時都會戴浴帽！另外也分享她認為保養應落實在生活裡，透過累積才能將自己最好的狀態呈現在大家面前，因此儘管工作關係頭髮必須時常染燙、做造型，也要選對產品，透過做好頭皮護理，養出健康完美秀髮。

Ella陳嘉樺推薦Elastine伊絲婷輕透系列。（圖／品牌提供）

Ella身為Elastine伊絲婷代言人，她非常喜歡新推出的輕透系列，本次新品針對台灣氣候研發，以獨家配方結合護膚級天然植萃，全面護理頭皮，使頭皮達到健康平衡，進而讓髮絲恢復活力光澤，由內到外精準解決頭皮髮絲問題，滋養頭皮維持油水平衡，使秀髮更加蓬鬆柔順。

養出美麗的秀髮，更要打造細緻的膚質，許多女生不只會用保養品來滋養肌膚，還會搭配醫美讓膚況維持在最佳狀態，小禎(胡盈禎)分享自己的4大醫美保養鐵則，第一是術後只擦快修護、高保濕度保養品，第二是醫美前兩周禁用有酸類的保養品，第三是術後禁止用有顆粒的洗顏產品，第四是避免喝酒熬夜等不正常作息。

小禎分享自己的4大醫美保養鐵則。（圖／品牌提供）

小禎進一步分享自己醫美術後最愛用德國AB藍霜厚敷，能密集修護術後肌膚，加速術後表層傷口的癒合；小禎分享術後一定要做好保濕，她選擇德國AB子彈金萃，直接幫肌膚注入水份，另外她建議要先停用其他美白或抗皺產品，因為這類產品多添加了可能會讓肌膚反黑的成分，醫美要記得先停用。