大陸國家發展改革委、國家能源局印發《十四五現代能源體系規劃》。規劃提出積極安全有序發展核電。到2025年核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。

該規劃提出，在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩建設節奏，合理佈局新增沿海核電專案。

同時，展開核能綜合利用示範，積極推動高溫氣冷反應爐、快反應爐、模組化小型反應爐、海上浮動反應爐等先進示範工程，推動核能在清潔供暖、工業供熱、海水淡化等領域的綜合利用。