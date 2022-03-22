大陸2025年核電裝機容量 達到7000萬千瓦 17:012022/03/22 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸到2025年核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發展改革委、國家能源局印發《十四五現代能源體系規劃》。規劃提出積極安全有序發展核電。到2025年核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。 該規劃提出，在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩建設節奏，合理佈局新增沿海核電專案。 同時，展開核能綜合利用示範，積極推動高溫氣冷反應爐、快反應爐、模組化小型反應爐、海上浮動反應爐等先進示範工程，推動核能在清潔供暖、工業供熱、海水淡化等領域的綜合利用。 國泰人壽2.7萬業務大軍 親訪保戶 加速資產活化 國產三大案啟動 #核電 #規劃 #積極 #推動 #反應爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 響應綠色金融 中壽加碼台灣再生能源 04:102022/03/22 投資理財 中龍鋼鐵製程水回收達98.6％ 節水成效榮獲水利署肯定 15:342022/03/22 財經 歐洲能源人員培訓 在台開課 04:102022/03/22 投資理財 馬紹爾總統訪台 將獲贈采玉大勳章 04:102022/03/22 政治要聞 首屆台灣五金工具博覽會 10月台中登場 04:102022/03/22 產業特刊 穩經濟 大陸財金部門接連表態 04:102022/03/22 焦點新聞 台鐵將設償債基金 由鐵道局管理 04:102022/03/22 金融．稅務 宏泰人壽 落實公平待客十大原則 04:102022/03/22 產業特刊 喬山營運 首見日本上市規劃 04:102022/03/22 財經要聞 我們需要一個全面性的長期能源政策 04:102022/03/22 時論廣場 今天大日子 周春米曝南台灣一大問題： 正積極找解方 15:052022/03/22 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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