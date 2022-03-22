國泰金(2882)今日舉行法人說明會，對於俄羅斯曝險狀況，國泰金子公司國壽已經在2月營收公布時，就持有俄羅斯債券增提預期信用損失26億元。法說會上副總林昭廷回答法人提問時表示，3月16日已經完成公債以美金支付利息，是很正向的消息，3月21日俄羅斯公債有盧布條款不算違約，匯率風險極小，在俄一年部位約200多億元，利息僅約11億元，就算全收盧布對整個國壽曝險也非常小，詳細會在3月底綜合考量季報時會跟會計師討論。

國泰金2021年合併稅後淨利首破千億達1409億元，連續3年創下歷史新高，年增85％，每股盈餘10.34元，獲利達一個資本額，帳面淨值也創高達到9140億元，每股淨值61.5元。子公司國壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信，全年獲利皆創歷史新高。

國壽總投資金額到去年底突破7兆元，達7兆2541億元，現金及約當現金占比3.2％，投報率0.2％；國內股票占比7.2％，投報率20.9％；國外股票占比6.4％，投報率11.6％；國內債券占比7.9％，投報率1.7％；國外債券占比58.5％，投報率5.3％；擔保放款占比4.4％，投報率1.4％；保單貸款占比2.3％，投報率5.4％；不動產占比7.4％，投報率2.4％。

總計2021年認列200億元現金股利收入，較2020年增加24億元。2021年底金融資產未實現餘額因美債彈升、債券評價受影響，總計為1021億元，比2020年底1946億元有明顯下滑。

國泰金指出，國壽2021年底避險後投資收益率達4.92％，但避險前經常性收益率下降至3.02％，低於2020年底3.19％，主因2020年市場利率下滑，影響新佈建部位利息收入。展望2022年全球及台灣進入升息循環，新錢收益率可望提升，假設利率維持目前水準，避險前經常性收益今年預估可維持去年3.02％的水準，今年避險成本因台幣匯率環境優於去年，避險後經常性收益率有望較去年增加10到15個基本點，來到2.4％到2.45％。

此外，國壽今年可再投資部位約4500億元，2月底收益率上升，若利率每上升50點，利息收入可貢獻250～300億元。雖然利率上升、未實現金融資產下降，但是負債成本降更多，對淨值是有利。