唱片設計大師蕭青陽（左）到場為熊儒賢（左二）站台，右為主持人黃子佼。（羅永銘攝）

野火樂集總監熊儒賢今(22日)出席「台灣流聲機-西城行歌特展」記者會，她曾經擔任過許多天王天后的唱片企劃，要從上千張照片中選出一張最吸睛的照片作為唱片封面，光是修片就修的很痛苦，被主持人黃子佼問哪一位讓她修片最痛苦？她直言：「黃鶯鶯啊。」

熊儒賢透露當年幫黃鶯鶯（Tracy）製作《純純慾動》專輯，因為黃鶯鶯學美術、審美標準很高，是完美主義者，從挑照片到修片完成就花了一個禮拜，她也回憶到黃鶯鶯開會時，「Tracy皮膚很好，不化妝也是仙女。我還記得晚上到她家開會，她越晚越亢奮」。而這次熊儒賢花了三年籌備展覽，「我跟Tracy滿好的，希望可以邀請她來現場」

熊儒賢除了擔任策展人，也是暢銷作家，她透露優客李林成名曲〈認錯〉歌詞中「一個人走在傍晚七點台北city」，其實應該是「起點」，因她當時聽打成「七點」，導致印錯了歌詞，而一直錯到現在沒被聽出來，她特別在自己的新書《我的流行音樂病》中，向優客李林認錯。

黃子佼家中收藏的唱片難以計數，女兒還沒出生，他就播放自己喜歡的流行、古典、爵士以及《黃韻玲的胎教音樂》給女兒玉米聽，作為胎教，不過玉米對音樂沒有興趣，對韓語反應比較大，「因為她媽媽喜歡看韓劇，所以我跟她講韓語，她反應很大」。

黃子佼將於26日舉辦「50奶爸的前奏」爵士音樂會，近來積極籌備中，考量老婆孟耿如預產期5月快到了，希望她在家多休息，未邀請她去觀賞演唱會。