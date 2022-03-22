警方查扣到現金94萬多元、手機、金融卡20餘張、人頭卡80餘張、銀聯卡多張、帳本等贓證物。（林郁平攝）

以楊姓女子為首的詐欺集團，在臉書等社群媒體散播假借貸訊息，騙取民眾個資冒辦國內銀行數位帳戶，再供藏身在大陸的假投資機房使用，詐騙被害人將款項匯入人頭帳戶，事後由余姓男子等水房車手成員提取贓款。刑事局將楊嫌、余嫌等12人拘提到案，清查有80多名被害人，受騙總金額約2000萬元，並查扣到現金94萬多元、手機、金融卡20餘張、人頭卡80餘張、銀聯卡多張、帳本等贓證物。

刑事局偵查第一大隊發現，近來有詐騙集團在網路上刊登假借貸廣告，騙取民眾雙證件及個資，再冒名向各銀行線上申辦數位帳戶供詐欺機房使用，經積極追查後，報請桃園地檢署檢察官施婷婷指揮偵辦，並與北市刑大、新北市刑大、台中清水分局、高雄市刑大共組專案小組。

警方調查，該集團向民眾騙取雙證件及詳細個資，向銀行申辦數位帳戶後，以商務中心虛擬辦公室的地址收取銀行寄發的金融卡以製造斷點，待帳戶開通後，立即將帳戶交給境外機房做為人頭帳戶使用，並將金融卡交給旗下車手。

境外機房成員則以帥哥、正妹圖，以亂槍打鳥方式與被害人搭訕，再以基金投資APP誘騙被害人投資，清查目前有80多名被害人受騙，財損總金額約2000萬元，最高有人被騙近百萬元。

專案小組日前陸續於台中市、雲林縣、高雄市等地發動搜索，將楊嫌等12人查緝到案，全案訊後，依涉詐欺、洗錢、組織、偽文等罪嫌移送法辦。