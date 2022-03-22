俄軍入侵烏克蘭以來，重砲轟炸馬立波（Mariupol），幾乎把當地夷為平地。俄軍甚至用圍城戰術，想要靠斷糧逼迫馬立波的軍民投降，為何馬立波被稱為莫斯科對烏行動的關鍵，BBC指出4個原因：

1.地理位置

從地理上來說，馬立波並不大，但卻能頑抗俄軍。俄軍攻勢遲遲沒有重大進展的原因，很大部分是因為俄軍無法通過馬立波，與東頓巴斯(Donbas)親俄地區的武裝力量會合；其次，馬立波是一個港市，鄰近黑海，如果俄軍控制馬立波，就能控制烏克蘭80%的海岸線，進一步切斷烏克蘭的海上貿易，讓它更孤立。

所以在久攻不下後，俄羅斯搬出了古老的戰術－圍城。他們用大砲和飛彈襲擊馬立波，摧毀了該市90%以上的地區。他們還切斷了電力、淡水，食品和醫療用品的供應－造成了一場人為的人道主義災難，一名烏克蘭議員譴責俄羅斯，說這「試圖餓死馬立波」。

如果俄控制了馬立波，也將讓圍城的6000名俄軍得以繼續往西面戰場挺進。

2.扼殺烏克蘭經濟

長期以來，馬里烏波爾一直是亞速海(Sea of Azov，黑海的一部分）上具有重要戰略意義的港口。

它的水位很深，是亞速海地區最大的港口，也是大型鋼鐵廠的所在地。 在正常情況下，馬立波是烏克蘭鋼鐵，煤炭和玉米銷往中東及其他地區的門戶。

8年來，自從莫斯科在 2014 年非法吞併克里米亞(Crimea)後，這座城市一直被夾在該半島的俄軍與獨立的頓內茨克(Donetsk)，還有盧甘斯克(Lugansk)共和國的親俄分離主義者之間，而失去馬立波，將對烏克蘭剩餘的經濟造成重大打擊。

3.宣傳

馬立波是烏克蘭民兵部隊亞速營的所在地，亞速營以連接馬立波和黑海其他地區的亞速海命名。而亞速營中有右翼極端分子，以及新納粹。

儘管他們只是烏克蘭戰鬥力量中最微小的一部分，但這對莫斯科來說，卻是有用的宣傳工具，它給了克里姆林宮一個藉口來告訴俄羅斯民眾，對烏作戰的原因是為了擺脫納粹。

如果俄羅斯設法活捉大量亞速營戰士，他們很可能會在俄羅斯國家的媒體上炫耀，做為宣傳戰的一部分，以抹黑烏克蘭及其政府。

4.士氣

俄羅斯如果佔領了馬立波，對這場戰爭的雙方都具有重要的心理意義。

俄羅斯在馬立波的勝利將使克宮能夠透過國家媒體，向民眾展示俄羅斯正在實現目標並獲得進展。

反之，對烏克蘭來說，不論在軍事還是經濟上，失去馬立波將是重大打擊，而且對仍在地面戰鬥的烏克蘭人民來說也是。如果被攻陷，馬立波將成為繼刻松(Kherson)之後第落入俄軍手中的主要城市，但相較之下，刻松是一個戰略上不那麼重要的城市，幾乎沒有防禦。

此外，還有威攝的作用，馬立波進行了激烈頑抗，但付出的代價就是城市幾乎被摧毀，而俄軍試圖向其他烏克蘭城市傳達明確的信息－如果你選擇像馬立波那樣抵抗，那麼你的命運將跟馬立波一樣。