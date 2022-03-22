最新調查顯示，華為領跑目前快速成長的大陸5G手機市場，截至2021年底華為在該市場的市占率達到29.2％，一定幅度領先排行第二的vivo（15.4％），蘋果iPhone則以14.1％市占排行第三。

調研機構每日互動最新公布的「2021 年 5G 手機報告」顯示，大陸截至 2021 年底，5G手機在智慧型手機市場的占有率已達到28％，較 2020 年底的8.5％市占大幅成長。

報告指出，在品牌方面，華為以29.2％的市占領跑。vivo以15.4％市占排第二。蘋果以14.1％市占排第三，較2020年底大幅提升排名，當時蘋果市占僅排行第六。OPPO以13.6％排第四。小米以11.4％市占排第五。

在2021年5G手機新增市占方面，華為以22.8％排名第一。蘋果以17.5％緊追在後。在新增市占的TOP20機款中，iPhone12系列搶占前三名。