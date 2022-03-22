美食-KY（2723）公告2021年度獲利，每股盈餘6.1元，較前一年度成長8％。公司並擬配發現金股利5元，配發率82％，除了連續兩年維持七成以上，也創公司上市以來的新高。

展望2022年，儘管亞州各地近來仍面臨確診人數再度上升的不確定性，但各國政府及消費者憑藉過去兩年來累積的經驗，可望早日找到兼顧民生經濟與國民健康的平衡點，法人也看好美食-KY獨特的產品組合，搭配外帶為主的營運模式，一方面保持優於同業的獲利能力，二方面穩定提升門市數目、拓展數位化銷售，搶攻市占率，貢獻營運成長動能。

2021年已經是Covid-19大流行第二年，全球餐飲行業仍持續受到疫情起伏、缺工、通膨等不利因素影響，各大品牌屢見獲利下滑或陷入虧損挑戰。美食-KY雖然也歷經亞州疫情升溫的影響，但2021年度營收仍較前年度小幅成長，獲利能力以及現金流量更是保持相對穩定。

美食-KY主打外帶為主的策略，搭配數位行銷能力的持續提升，以及質重於量的展店原則，是創造2021年度穩定獲利的關鍵。

美食-KY日前公告今年累計一、二月份合併營收，達32.4億元，較去年同期成長1.8％。法人指出，美食-KY今年前二月的營收動能明顯較過去兩年改善，重返成長。美國消費數據維持強勢，大陸消費持穩，雙雙替前兩月的營收表現加分。

在美國市場，法人觀察，Omicron變種病毒的傳播在一月中旬達到高峰，之後的每日新增確診數目快速下降，聯邦政府以及各州政府逐步放寬防疫規定，有利實體經濟活動復甦。當地85度C二月份門市的日均來客數較前月份再度成長，日均營業額保持優於疫情前（2019年）的同期表現。

大陸市場入冬以來，Covid疫情多點發生，本土病例屢見新高，當地延續病毒清零政策，對人員流動與消費場域嚴加管控，不利餐飲業復甦。但二月份服務業PMI（採購經理人指數）已見持穩，雖仍處於五個月以來的低點，但並未進一步下滑，法人也預期當局將推出更多寬鬆政策，刺激景氣。在當地民生消費放緩的情況下，85度C度仍未錯過一年一度的情人節蛋糕商機，不只上市兩款全新四吋專款蛋糕，更推出限時預購活動，搭贈限量櫻花玻璃杯，帶動二月份門市日均營收較前月份成長。