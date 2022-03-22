親俄頓內茨克人民共和國公布發射TOS-1A熱壓式火箭的畫面。

英國先前引述俄羅斯國防部說法，證實在烏克蘭動用俗稱為「真空彈」的毀滅性武器TOS-1A武器系統，親俄叛軍日前公布發射TOS-1A的畫面，據信這也是這場俄烏戰事中，首度曝光真空彈發射的畫面。

The separatist DNR published a video showing Russian TOS-1A thermobaric MLRS firing on Ukrainian targets. https://t.co/vlhPBFOSan pic.twitter.com/Z2NROIX90s — Rob Lee (@RALee85) March 20, 2022

英國國防部10日表示，俄羅斯國防部已證實，在烏克蘭境內使用TOS-1A武器系統，當時英國國防部並未提供相關影片畫面佐證。

英國《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，俄媒「今日俄羅斯」（Russia Today）及自行宣布獨立的親俄頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）20日發布TOS-1A發射的清晰影片，報導稱，TOS-1A朝向連日來持續遭到砲擊的烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）。

英國廣播公司（BBC）今（22）日證實影片的真實性，指出俄羅斯支持的頓內茨克人民共和國民兵在烏克蘭境內發射熱壓式火箭TOS-1A。

影片顯示，發射器朝空中連續發射數十枚熱壓式火箭，空氣中揚起陣陣濃重煙霧。

據信這是這場俄烏戰事中，首個證實使用熱壓式火箭的清晰影片。

報導指出，熱壓式武器系統（thermobaric weapon system）又稱為「真空彈」（vacuum bombs），比傳統炸藥更具毀滅性，主要分為2階段作用，當火箭第一次爆炸時會在周遭地區噴射油汽，進而點燃空氣中的油汽引發第2波爆炸。

這種2階段作用會導致大爆炸，將周遭的氧氣作為燃料使用後炸出火球，並且產生巨大的衝擊波。這類火球能夠蒸發附近的人體，衝擊波則能夠摧毀建築物及破壞人體器官。

熱壓式武器已被《日內瓦公約》（Geneva Conventions）列為禁止使用。