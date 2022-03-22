藝人「元元」（吳婕安）擁有亮麗外型以及火辣好身材，因直率個性及呆萌形象被封作「呆萌女神」，加上談吐流暢讓她成為綜藝節目寵兒。桃花運極佳的她不乏追求者，然而近日卻被發現在維基百科上，她的配偶欄上竟寫著男星「許凱皓」的名字，讓網友們驚呼：「元元結婚了？」，她看了自虧說：「我什麼時候結婚了？我自己都不知道」；男方也趕緊轉發到自己的限動一同澄清闢謠，但粉絲仍很敲碗這對組合。

元元昨(21)日在IG限時動態PO出截圖，畫面中可看到在她的維基百科基本資料框，竟然配偶欄上寫著「許凱皓」的名字，疑似資料遭到網友惡搞，讓她看了無奈直呼：「我什麼時候結婚，我自己不知道？」並標註男方IG帳號，隨後許凱皓也轉發澄清：「大家我還沒有結婚。」

元元發現自己維基配偶欄被惡搞成許凱皓，還標記對方。（圖／取自元元IG限時動態）

許凱皓從《大學生了沒》出道擔任固定班底，之後不但有推出音樂作品，也拍過《我的老師叫小賀》等劇，他與元元私下交情甚篤，社群上不時可以看到兩人一同出遊的照片、共同代言等，許凱皓的個人YouTube頻道也會邀請元元，上(2)月情人節更合體拍影片，在YouTube頻道中的「約會系列」單元，特別邀請元元與林莎進行「雙女神」約會，甜密互動展現雙方好交情，俊男美女的組合讓粉絲們敲碗兩人趕快在一起。

親民的元元經常發火辣動態解放好身材，不吝大曬比基尼照或下衣失蹤的熱舞片，憑可愛又不失性感的風格瘋狂圈粉，連性感女星熊熊、啦啦隊女神李恩菲等美女都直誇她可愛。