國中會考時就是榜首入學的陳子員（中），高中三年始終維持校排第一名，如願錄取台大生物機電工程學系。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大學甄選入學繁星推薦今天放榜，和美實驗學校共有43人錄取，其中全校學測榜首陳子員，自然科考出滿級分好成績，數學A與其他各科皆超越全國頂標，以校排第一的在校成績，成功錄取台大生物機電工程學系。

校長吳星宏指出，國立和美實驗學校高中部各年級，設有普通班三班，體育班一班，高中部小而精巧，教學行政團隊卻積極用心，今年和美實校繁星錄取率，超過全國均標且達94％，其中錄取公立學校、醫學相關科系達3成以上，人數也較去年再成長。

和群國中畢業的陳子員，國中會考成績達錄取彰中標準，卻選擇就近入學，高中三年十分用功始終保持校排第一名，最後順利錄取台大生物機電工程學系。

鹿港國中畢業的陳稚宗，國中會考失利，僅數學達A級分，受挫中看見自己的強項、亮點，如願錄取政大應用數學系；彰泰國中畢業的黃睿妤錄取中正大學歷史系；線西國中畢業的羅佑儀考上輔仁大學醫學資訊與創新應用學士學位學程。

另外，體育班張貫禎，三年來兼顧體育與課業成績，成為全校首位透過繁星升學管道，錄取國立台南大學體育學系的學生。