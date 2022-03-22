考試院日前宣布明年起高普考試不再考公文，民進黨立委鄭運21呼籲考選部，國考應廢考國文，強調「年輕人不應把青春浪費在古文上」引發各界關注。根據一份網路民調顯示，有高達7成網友不同意廢除國文；同時，有超過6成網友認為國文應該列為大學必修。

鄭運鵬在立法院司法法制委員會質詢考選部長許舒翔時表示，除了公文，還有一個「食古不化」可以廢掉的就是考國文，現在專技考試大部分已經不考國文，只有特殊的律師、公證人、會計師、中醫師等考試需要列考，把國文列為共同科目，他舉例，原住民特考不考原住民語言卻考國文，有何必要性？質疑「到底現在還有沒有必要？」

鄭運鵬指出，不考國文不是他的創建，2008年時考試委員林玉体、李慶雄、陳茂雄與劉武哲等四個人就已提出「廢考國文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費在古文上。」過了14年，到現在都沒有廢除，相當可惜。

入口網站《YAHOO》以「立委呼籲國考廢除國文，你是否同意？」為題，進行網路投票，投票時間為3月22日至26日，截至22日下午5點，已7千多有名網友參與投票，結果顯示，非常同意的網友有12.6%，還算同意4%，不太同意8.6% ，完全不同意71.9%，另外有2.9%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

古文能力是否會影響職場發展的部分，有31%網友認為影響很大，稍微影響28.8%，不太影響20.5%，毫無影響16.5%，另外有3.2%網友沒表示明確意見。

至於國文是否應列為大學必修？認為「是，應列為必修」的網友有64.6%，「否，可列為選修」26.9%，「否，應廢除國文」5.6%， 另外有2.9%網友沒表示明確意見。