2022春夏即將來臨，許多韓星們都紛紛換上亮眼的髮色，而且還顯白又百搭，像是女星LISA、Rosé、太妍都染了仙氣粉色，除此之外，Pantone公布的2022年度代表色「Very Peri長春花藍」也絕對是今年的熱門髮色，趕快讓我們來看看2022必染的髮色有哪些吧！

#1 Pantone「Very Peri長春花藍」

提到今年的熱門髮色，怎麼能沒有Pantone 年度代表色！2022代表色「Very Pari 長春花藍」，這個帶有柔美氣息的長春花色調，藍色中融合紫色的浪漫清新感，讓人充滿活力的同時也能感受到療癒！韓星宣美也換上藍紫色的髮色，看上去帶點神秘感，而且還非常有氣勢，換上這個髮色，絕對讓你變成眾人焦點。

#2 莓果粉紅色

有著人間芭比之稱的LISA，每次亮相的的造型都會造成話題，這次染上莓果粉色搭配她的俐落短髮，整個人彷彿就像個洋娃娃，散發甜美的少女氣息，莓果粉色不同於一般的粉色，不會過於突兀，非常襯托亞洲膚色，整體造型看起來更溫和，就連LISA也跟上了，你們還不快跟上！

#3 奶茶粉色

如果擔心莓果粉紅色不容易駕馭的話，可以試試太妍同款的奶茶粉色，奶茶色融合飽和度較高的粉色，讓髮色擁有透明感，時髦中又帶點溫柔，是一款日常也很適合的仙女髮色。

#4 白金粉色

白金粉色已經是Blackpink Rosé的代表造型，比起搶眼的金色，若有似無的玫瑰色，為乾淨的白金底色，注入一絲暖意，顯得整體柔和，染完直接讓你白三階！白金粉色絕對是春夏熱門髮色之一。

#5 紅寶石色

韓國女團Aespa的成員寧寧為新曲染上一頭紅寶石長髮，不只顏色有氣勢，還讓膚色顯白顯氣色好，展現沉穩成熟氣質，換上這個髮色，今年就你最亮眼。

俗話說頭髮是女人的第二張臉，擁有一頭柔順，亮眼的頭髮可以讓人增加自信、展現魅力，襯托出你的美貌！今天介紹的五款熱門髮色，有沒有哪一款吸引到你呢？沒機會出道當女星，但可以擁有同款髮色，一起換上新髮色變氣質仙女吧！