八里渡船頭是休閒好去處，然而近年港口淤積嚴重，淤積的泥巴發出的惡臭讓遊客行經掩鼻而過，退潮時，漁民的舢舨船還因此卡在岸上，無法出海，生計嚴重受損，新北市議員鄭戴麗香接獲陳情後前往會勘，漁業處表示，將新設浮動碼頭，最快4月底開工，年底完工，還給居民安全作業空間。

八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇指出，渡船頭停靠的漁船有200多艘，打撈的漁獲可直接在渡船頭市集販賣，因此是八里區停靠最多的區域，當地漁民大多捕獲吻仔魚、紅蟳和蝦子，近年渡船頭周圍新建許多設施，有大片的綠地、露天咖啡座和博物館，每到假日都有滿滿人潮，是休閒好去處。

邱毓奇指出，從台北港開港後海流受影響，八里渡船頭開始出現嚴重淤積情形，淤積的廢土、垃圾常卡在岸邊，造成觀感不佳，另也使當地漁民出海不易，漲退潮時，潮差多達2米，漁民近年來只能趁漲潮時出海捕魚，生計大受影響。

新北市議員鄭戴麗香指出，漁民困擾外，最令當地民眾頭痛的是，八里民眾常透過渡輪到淡水上課、上班，因港口淤積嚴重常只能在漲潮時搭乘，嚴重影響生活，渡輪業者近幾年出動挖土機疏通，然而治標不治本，因此希望新建八里浮動碼頭，讓居民、漁民上下船能夠安全作業。

漁業處指出，將新設浮動碼頭1座、1座塊石堤，改善現有通水步道及碼頭曳船道，方便漁民上下船，全案預計耗資1400萬，工程目前已發包，預計4月底到5月初開工，今年底前完工。