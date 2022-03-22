22日大學繁星放榜，屏北高中共報名67人，最終錄取56人，錄取率達83.6％；屏東女中則有57人錄取，其中國立大學33人、占錄取人數55.9％；屏東高中共80人錄取，人數大幅超越去年，皆開出亮眼成績單。

屏北高中教務主任陳科名表示，學校高一不分流，目的是讓學生適性揚才，且學校也依據新課綱規範開設多元選修課程，此次摘星錄取率打破校史紀錄，就充分證明只要課程規畫妥善，學生個個都能適性發展。

其中錄取台灣師大機電工程的徐雯琪，高中3年從未補習，就是在課堂認真聽，不會的馬上問，回家多練習，養成規律作息的好習慣，考前將課本習題反複練習，最終如願考上理想大學。

屏東女中則包辦國內頂尖大學，其中校排一的鄭羽棋錄取台大獸醫系，她說，考量職涯發展，除考取獸醫證照外，未來想從事動物研究，進入國家動物實驗中心工作，觸發點是曾經看過將阿茲海默症藥劑注入小白鼠的實驗，讓她印象深刻，所以想藉由從事動物實驗研究，進而回歸到人類保健醫療領域。

考量家中經濟，加上受到媽媽曾是護理師的影響，洪聆瑜以未來就業與收入穩定條件下，選擇並錄取成大職能治療系。

屏東高中邱鈞威入學時國中會考成績僅1Ａ4Ｂ，經過2年半苦讀，如願錄取中正大學生物醫學科學系；在特殊選才方面，許安錄取陽明交通大學應用數學系、陳柏廷則錄取實踐大學建築設計學系。

美和高中共錄取35人，其中24人順利進入國立大學，郭崇志則是通過陽明交通大學醫學系第一階段門檻，校方表示，如果最後能夠順利錄取，將是學校連續9年有學生錄取醫學系。