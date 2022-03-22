聯準會（Fed）主席鮑爾釋出更強的鷹派，美股應聲下挫，台股22日開低震盪收小黑，外資小幅賣超並偏匯出資金，拖累新台幣跟著跌破28.5元關卡，終場收在28.543元兌1美元的近一周新低，貶值5.6分，連二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量9.22億美元。

外匯交易員表示，鮑爾最新談話透露加大升息幅度，國際美元走強，美債殖利率攀高，美股四大指數全部收跌，台股也跟著回檔整理，最後小跌不到1點至17,559點，外資僅小幅賣超3億多元，但仍續匯出資金，且進口商跟著進場買匯，新台幣貶勢延續，盤中最低來到28.588元。

外匯交易員指出，俄烏戰爭發展還是未定數，Fed這次升息1碼（0.25個百分點），可能有點後悔升太少，馬上就放話要加大升幅，凸顯通膨回落應該會拖更久，也使得外資後續將偏匯出回防居多，連動新台幣短線易貶難升格局，過去二年超強貨幣地位，應可正式說拜拜。