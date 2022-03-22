彰化銀行董事長凌忠嫄。（陳筱琳攝）

中華企業射箭聯賽26日起在國立體育大學展開聯賽第4個新賽季，今年度賽事在原本的5支隊伍，新增彰化銀行射箭隊，彰銀要透過金融業挺運動的熱忱，為台灣體壇培育優秀年輕選手。

彰化銀行射箭隊22日舉辦成立記者會，彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀長期和台東縣體育會合作，持續在台東縣體操、舉重、田徑等運動項目培育選手，不過沒有專屬隊伍，而射箭是中華隊在國際體育競賽相當有競爭力且具備奪牌實力的項目，值得國內企業投入支持，加上受到去年東京奧運台灣運動員場上展現出來的運動家精神與堅強實力深深感動，決定以企業社會責任角度出發、成立射箭隊。

凌忠嫄補充，射箭運動不但是台灣具備競爭優勢的運動競技項目，也是傳統文化六藝之一，具有文化底蘊，彰銀選擇將射箭隊屬地選在桃園市，邀請桃園永豐高中射箭隊加入，幫助選手透過企業聯賽增加比賽經驗，推廣射箭運動，彰銀也會努力照顧選手未來，將規劃相關投入銀行職務的制度，讓選手能全心投入訓練、為國爭光，退去選手光環後也保有安穩的生活。

彰化銀行射箭隊選手平均年齡不到20歲，由2022杭州亞運中華代表隊反曲弓選手邱意晴領軍，加上自企業射箭聯盟選秀會簽下的狀元吳昱明、張心怡、劉虹鈞、索煒哲，以及桃園在地選手耿皜宇、張宇帆、徐湧寓、徐渝涵、李彩綺等10位優秀選手組成，並請到實戰經驗豐富的史正德、邱柏翰兩位教練坐鎮。

中華企業射箭聯賽4年賽季3月26日在國立體育大學進行新賽季開幕戰，民眾可前往國立體育大學射箭場欣賞，也能透過教育部體育署MOE Sports平台收看直播。