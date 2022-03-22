2名22歲李姓、21歲詹姓男子日前開著賓士轎車到蘆洲區某汽車旅館開毒趴，凌晨時分突然門鈴響起，他們疑因吸毒精神恍惚以為又有訪客上門，未料，開啟車庫門後，竟是警察臨檢，警方於房內被搜出2把手槍、11包毒咖啡。

蘆洲派出所所長李明翰、巡佐王柏森、警員田茂立、陳正偉11日凌晨1時34分到蘆洲區集賢路某汽車旅館臨檢，警方遠遠就聞到K他命菸味，循著氣味去按房間門鈴，22歲李姓、21歲詹姓男子恍神一起開門迎賓，看到警察上門當場傻掉。

警方表示，由於2名嫌犯出入開賓士豪車，身上有槍有毒，案情明顯不單純，警方表示將持續溯源追查槍枝及毒品來源，在汽車旅館共找到11包毒品咖啡、K他命殘渣吸管、還有改造手槍和空氣槍各1把、23發子彈、21顆鋼彈和塑膠彈等物，訊依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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