一段烏克蘭的戰地影片顯示，烏克蘭砲兵擊毀了俄軍的一批T-80主戰坦克，而且這批坦克上面安裝有可攔截砲彈的主動防護系統(Active Protection System,APS)，顥然這一回合「矛與盾的對決」，是「矛」佔了上風。

防衛世界(Defense World)報導，據稱，這段影片的地點是在烏克蘭東部蘇梅地區(Sumy )，烏克蘭砲兵摧毀了俄羅斯第4衛隊-坎特米洛夫斯卡婭（Kantemirovskaya）坦克師，該師配備的T-80主戰坦克，而且該坦克還配備了名為「鶇」(Drozd)的主動防護系統。

俄軍T-80的殘骸，看的出來「鶇」的雷達與射彈機。(圖/Defense Blog)

T-80UM2就是加裝「鶇」的T-80，而「鶇」系統是1980年代蘇聯開發成功的主防系統，由都卜勒雷達與截截射彈的組合。 2具都卜勒雷達先探測來襲彈藥，再2具安裝在坦克砲塔側面的射彈發射器，發射快速彈丸加以擊落。

現行最有實戰經驗的APS，是以色列的戰利品系統((Trophy APS)，「鶇」系統比它要早了20年。

據俄羅斯媒體報導，「鶇」系統可提供戰車兩邊120度的保護弧，理論上可以攔截像是RPG火箭彈、迫擊砲，或是反戰車飛彈。

但是在這次實戰中，「鶇」系統顯然沒有攔截成功，或許烏克蘭的砲彈位置正在死角，也可能「鶇」系統的雷達已經落後。