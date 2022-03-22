八里荖阡坑路是八里文旦柚的主要產區，每年3月份的「柚香花道」總吸引遊客前往遊玩，八里區農會指出，之前受低溫影響，柚子花開花季節較去年晚，但產季不受影響，目前也正值黃花風鈴木盛開季節，八里愛維養護中心步道旁200多公尺的黃花風鈴木正值花期，在此可遠眺台北港及遠方海景。

八里坐擁觀音山、淡水河口風光，平常可遠眺群山和台北港，「柚香花道」荖阡坑路是八里文旦柚的主要產區，每年都吸引許多遊客來此聞香旅遊，八里區農會指出，之前受低溫影響，柚子花開花季節較去年晚，但產季不受影響，此次恰巧遇上黃花風鈴木盛開季節。

八里區長陳炳仲補充，黃花風鈴木賞花地點位於新北八里半山腰的八里愛維養護中心與愛心教養院之間，若開車上山賞花，由關渡五股方向前往者，可以從渡船頭平面停車場旁路口上山，銜接北50，如從台64方向前往，可從荖阡坑路進入，再銜接北50，沿著路標即可抵達，可先將車停在養護中心或更上方的愛心教養院的停車場即可。

黃花風鈴木區就在進入園區後不遠的步道旁，整排黃花風鈴木在太陽照射下金光閃閃，非常耀眼，停車場旁邊還有一處天空步道，可以眺望台北港及遠方海景，廊道兩旁也種滿櫻花，目前園區內吉野櫻也同時綻放，花況集中在廊道兩側，嫩粉的櫻花搭配亮黃色花朵爭豔的春景，相當迷人。