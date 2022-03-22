303全台大停電當天，高雄8旬吳姓老翁疑因維生呼吸器停擺，無法供氧導致死亡。高市議員邱于軒轉述家屬說法，當下是鄰居跑到大同醫院請人到吳家急救，未料今院方駁斥並無此事。對此，邱于軒解釋，家屬及鄰居在情急之下就跟消防局救護人員求援，才造成誤會，但高市府忙著卸責，還帶風向檢討被害人。

邱于軒指出，吳翁家中的維生呼吸器是屬於家用款，沒有不斷電功能，303大停電當天9點多，呼吸器沒有辦法使用，連119都打不通，最後是靠鄰居請住家附近的大同醫院人員到家急救，但為時已晚，老翁不幸走了。

不過，大同醫院今下午發聲明澄清，經查本院急診並無該位民眾就醫紀錄，本院也無派遣相關醫療人員前往病患家中進行急救。院方也呼籲，若家中有人使用氧氣製造機等設備，如無不斷電系統，應備簡易氧氣鋼瓶，如遇到無預警停電，可以應急使用，等待電力恢復，若停電時間過久，請務必撥打119求救送醫。

邱于軒痛斥，高市府忙著推託，甚至在帶「檢討被害人」的風向，但老翁因停電而造成呼吸器停擺死亡，這件事的確是事實。邱也找來消防局幕僚私下向媒體解釋，消防局坦言，當天該鄰居是到大同醫院拉到消防局同仁，請求救護人員到吳家協助急救，但到場時老翁已明顯死亡，家屬也同意不用送醫。

邱于軒認為，家屬及鄰居在情急之下就跟救護人員求援，壓根子分不清楚是哪個單位的，才會造成這個誤會。遺憾的是，3月15日市府法制局就已接到該陳情案，但直到今天她踢爆才有作為；而大同醫院也是市立醫院，主管的衛生局大可向消防局詢問，但只忙著撇清責任，市府橫向聯繫完全失靈，讓她感到意外又難過。

邱于軒也不滿說，大同醫院希望家屬打119求助，但還原當天的狀況，119根本打不通，不是說醫者仁心嗎？一條人命的殞落誰來憐？衛生局不去思考進一步預防改善的作為，只忙著推託，「真是有政府，會卸責！」

針對303大停電事件，高市府法制局表示，設立單一窗口協助民眾求償事宜，並於四維行政中心設置「0303停電」律師免費法律諮詢服務，截至昨天總計受理民眾法律諮詢約100件，一般用電戶約占70％、企業或營業商家約占30％。

至於有民眾反映因當天停電導致家屬維生呼吸器無法運作而死亡一案，法制局強調，將協同律師拜訪家屬，提供必要法律上的協助，律師費用會由市府負擔，以爭取家屬的權利。

關於家屬提及停電當日打119打不通，高市消防局解釋，當日因停電範圍遍及全市，致大量報案電話瞬間湧入，推測因此導致電話佔線，共受理736件各類勤務案件，09時至10時共受理86件，其中緊急救護案件共計29件，消防局表示如遇滿線造成119不通，多屬暫時狀態，請民眾除持續撥打，也可改撥1999。