繁星入學22日放榜，蘭陽女中、宜蘭高中、羅東高中、慧燈中學的學生皆展現好成績，新課綱第一屆考生有如此表現，實屬不易，很多同學都考上理想的學生，準備開心當大一新鮮人。

蘭陽女中今年共有138位同學報名繁星推薦，有72位同學上榜自己理想的科系，當中接近6成的同學都錄取國立大學、台成清交政及醫學大學等，包含錄取醫學系1名通過第一階段、台灣大學3名、政治大學2名、清華大學3名、陽明交通大學2名、成功大學1名、醫學大學4名。

其中錄取國立台灣大學化學系的黃翊姍，爸爸是砂石車司機，媽媽是家庭主婦，姊姊是清華大學外文系，哥哥是職業軍人，爸爸媽媽對於他們採開明的教育，因為這次錄取台大，爸爸為此要辦桌宴請親朋好友，替女兒感到開心。

慧燈中學有76名學生錄取，國立陽明交通大學醫學系及台北醫學大學醫學系甄選共2名，台、清、交、成、政、師大等國立大學共33名。

其中，慧燈的王妤嫙、李彩禕，各通過甄選陽明交通大學醫學系、台北醫學大學醫學系，兩位同學在高二時分別擔任熱舞社的前後任社長，曾帶領社團參加宜蘭縣聯合舞展以及校內外的各項演出活動，在精進舞藝的同時，也能兼顧學業，並從事多元興趣的發展。

宜蘭高中繁星入學人數每年增加中，成績也非常亮眼，共有50名學生入取，牙、醫學系通過第1階段有5名，入取國立大學人數也來到31名；羅東高中則有5名同學通過牙、醫學系第1階段，1名錄取中醫系，21名入取國立大學。

繁星入學目前告一個段落，下一步大部分的同學將面對申請入學的挑戰，盼讓所有同學順利錄取自己心儀的校系。