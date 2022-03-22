東海大學國際週登場，現場放置各國傳統服裝人形立牌，提供拍照留念。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

東海大學國際週今天在校園奧柏林廣場開幕，展出印尼、馬來西亞、越南及澳門等異國特色美食、文化等攤位，吸引不少師生到場參觀。校長張國恩表示，東大有來自40多個國家的境外學生，在活動中展現異國不同文化及飲食，展開多元交化交流。

東大2022年國際週自21日至25日連續5天舉行，今天舉辦開幕儀式，今年活動主題為「Pathways to a Thriving Future，通往繁榮的未來」，期許境外生經歷過疫情困難，能勇敢邁出步伐，並與移民署策略結盟在活動期間擺設諮詢站，解決境外生簽證及入出境等問題。

活動展示各國學生帶來的藝術文化及美食，包括有馬來西亞的肉骨茶、咖哩；印尼的炒麵、蝦餅；港澳的咖哩魚蛋、鴛鴦奶茶和凍檸茶；越南的烤肉米線、炸春捲等，呈現異國文化、飲食，並安排日本、馬來西亞及印尼學生帶來傳統的異國風情舞蹈及樂團演出。

參加活動的境外學生表示，能在畢業前參與展示，分享傳統的編織耳環及包包等手作創作及美食，不但為自己留下難忘回憶，透過美食文化交流也很有成就感。東大國際週活動期間，每天中午舉辦線上直播節目，介紹各國文化風情及語言學習等。