台南市警四分局華平派出所在安平區慶平路臨檢時，突然聽到有人哀號並大喊救命，立即呼叫線上警力查訪。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市警四分局華平派出所員警，22日凌晨在安平區慶平路臨檢時，突然聽到有人哀號並大喊救命，經呼叫線上警力查訪後，在附近某民宅3樓空房內，發現手腳骨折的39歲陳姓男子。警方除將對方送醫外，還將在場的6名男子帶回調查，初查是債務問題引發。全案偵訊後，依妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

「救命喲！」今天凌晨零點左右，華平所員警在慶平路執行臨檢勤務時，突然聽見有人哀號的聲音。員警覺得不對勁，立即呼叫線上警力循著呼叫聲查訪。

警方查訪附近某民宅時，因受到數名男子的阻攔，經向台南地檢署檢察官報告後，才得以獲准入內清樓，並當場在現場3樓空房內，發現全身多處受傷的陳男。員警隨即通知救護車將陳男送醫，並帶回在場的36歲陳姓、18歲黃姓、25歲何姓、20歲邱姓、23歲翁姓、22歲蔡姓等6名男子釐清案情。

警方初步了解，此案係因陳男積欠債務，雙方邀約前往現場談判時，一言不合打了起來，陳男被毆打成傷，經送醫後發現手腳骨折、多處擦挫傷，但無生命危險。