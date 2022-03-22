基隆市政府在和一路42號闢建停車場，預計可供302個汽車停車位，疏解車潮。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市和平島、彩色屋為今年城市博覽會B展區，但因腹地小、停車空間少，許多遊客開車進入找不到停車位，造成交通堵塞，市府2019年規畫在和一路42號闢建停車場，但意外挖到考古遺址，工程一度停擺，近日終於告一段落，廠商上周申報完工，預計可提供302個汽車停車位。

和平島近年因彩色屋、阿根納等景點爆紅，為疏解車潮，市府與國有財產署接洽，協調北海岸及觀音山風管處在和一路42號建置停車場。工程於2019年動工，廠商在施作排水溝時，意外挖掘到史前貝塚，以及與十三行遺址相似的粗繩紋陶，權責單位依文化資產保存法規定，立即要求停工，讓考古學團隊進駐調查。

當時挖到的古文物，包括夜光蠑螺、繩紋陶、貝塚、獸骨磨尖器、陶片等，時間橫跨新石器時代、鐵器時代、明清，經1年半時間研究，考古工作已逐步完成，後續由基隆市政府接手，自籌約760萬元經費在原址建置停車場。文化局為保護遺址，將面積約25平方公尺列為地質敏感區，要求廠商避開。

基隆市政府交通處表示，目前工程已告一段路，廠商於18日申報完工，正進行查核工作，查看系統是否正常運作、符合規範，包括場內照明及監視設備、柵欄機等，預計最慢4月15日對外開放，將提供302個汽車停車位。

基隆城市博覽會將於4月22日展開，地方擔心屆時和平島會再湧入大量人、車潮，導致交通大打結。交通處指出，成博會期間會開放民眾停放，除降低周邊住戶出入困擾，遊客前來也不用再飽受塞車之苦。