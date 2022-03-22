KTV業者好樂迪(9943)2021年第四季營運強彈回神，每股盈餘（EPS）1.4元登近7季高點。不過，因受三級警戒停業5個月衝擊，全年本業首見虧損，在業外收益挹注維持獲利，歸屬母公司稅後淨利0.62億元、每股盈餘（EPS）0.43元，仍雙創近15年低點。

好樂迪董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.5元，超額配發股利。同時，為調整資本結構、進一步提升股東權益報酬率，董事會決議辦理現金減資約15％，每股退還股東1.5元，合計股東每股可領回2元。

好樂迪受疫情三級警戒停業5個月衝擊，2021年合併營收16.81億元、年減達38.81％，營業虧損0.18億元，雙創IPO掛牌以來新低。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.62億元、年減達90.34％，每股盈餘0.43元，雙創近15年低點。

不過，以此推算，好樂迪2021年第四季合併營收6.14億元，季增達近43.24倍、年減12.07％，營業利益1.38億元，較第三季虧損2.41億元大幅轉盈。歸屬母公司稅後淨利2.05億元，較第三季虧損2.45億元大幅轉盈、年增達14.77％，每股盈餘1.4元，雙創近7季糕點。

好樂迪表示，去年雖因疫情及配合政府防疫政策停業5個月，導致營收及獲利同步衰退，但排除疫情原因，公司長期以來獲利穩定，營業活動現金流量亦呈現穩健流入，為調整資本結構、進一步提升股東權益報酬率，董事會決議辦理現金減資。

好樂迪目前已發行股份總數約1.47億股，此次現金減資約2.2億元，消除股份約2萬2097張，減資幅度約15％、每股擬退還1.5元，減資後實收資本額將自14.73億元降至12.52億元。後續將於股東常會通過、呈主管機關申報生效後，授權董事會依規定全權處理。