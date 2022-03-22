俄烏開戰近一個月，俄軍準備發動總攻擊了？前民進黨立委郭正亮21日分析，俄羅斯若最後要總攻，火箭炮可能會抬出來，因為火箭炮已經部署在烏克蘭邊境了，而俄軍過去也在敘利亞用過這項武器裝備，據悉，該裝備能在7秒鐘就摧毀一個軍事據點，因此可預期的是，死傷將非常嚴重。

郭正亮21日在中天政論節目《正常發揮》中表示，俄羅斯若最後要總攻，火箭炮可能會抬出來，因為火箭炮已經部署在烏克蘭邊境了，而俄軍過去也在敘利亞用過這項武器裝備，據悉，該裝備能在7秒鐘就摧毀一個軍事據點，因此，可預期的是，死傷將非常嚴重。

郭正亮指出，俄軍過往熟悉的戰法就是坦克大決戰，然後靠火箭炮轟平任何地面目標，在進攻上跟都市城鎮戰、巷戰是完全不熟的，靠其裝甲洪流和多管火箭，在大平原上展開大部隊作戰，在二戰進攻德國時，德國很多城市幾乎是被摧毀殆盡的，甚至連柏林都是如此。

但是，這次打烏克蘭顯然有所保留，打的點都是很散的，只有幾百個據點，空軍出動的架次也很有限，一天僅2百架次，和美軍打伊拉克一天2千架次相比，是非常少的，明顯是普丁有種種不能說的顧慮。

最後，郭正亮坦言，開打近一個月，雙方可能都想盡快結束戰爭，因為雙方內部都有不同的反對聲音，加上美國總統拜登可能沒想這麼快結束戰爭，可能還會有所表示，因此，普丁接下來唯一的作為，就是確立戰果，拿下諸如馬里烏波爾、奧德薩幾個烏克蘭的指標性大城市，來切斷烏克蘭的出海口，斷絕西方的海上補給。