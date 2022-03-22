國民黨新北市黨部將提名37席市議員，22日至23日開放領表，23日至25日登記，市黨部表示，今共有19人領表，其中第4選區（三重、蘆洲區）有5人領表，包含現任議員王威元、黃桂蘭，及前新北市長室祕書吳訓、現任議員蔡明堂之子蔡政呈、前高雄市青年局長林鼎超，是目前領表人數居冠的選區。

市黨部表示，第1選區（淡水、三芝、八里、石門）將提名2席、第2選區（五股、泰山、林口）提名3席、第3選區（新莊區）提名4席、第4選區（三重、蘆洲區）提名4席、第5選區（板橋區）提名5席、第6選區（中和區）提名3席、第7選區（永和區）提名2席、第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）提名5席、第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）提名3席、第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區）提名1席、第11選區（汐止、金山、萬里區）提名2席、第12選區（平地原住民）提名2席、第13選區（山地原住民）提名1席。

而今共有19人到市黨部領表，包含第2選區的現任議員陳明義、第3選區的現任議員黃林玲玲兒子黃聖超、前新北市府副發言人戴湘儀、第4選區前新北市長室祕書吳訓、現任議員蔡明堂之子蔡政呈、高雄市前青年局長林鼎超、第5選區現任議員周勝考、第6選區現任議員金瑞龍、第7選區現任議員陳鴻源、第8選區現任議員黃永昌、洪佳君、前新北市府副發言人呂家愷、第9選區現任議員陳儀君、前新北市府副發言人蔡畹鎣、新人游皓麟、第13選區何應明、楊萬金。