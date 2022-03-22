繁星放榜，君毅高中部今年升學成績大幅成長，國立大學錄取人數8人，比例達35％，較去年成長180％。（君毅高中提供／李京昇苗栗傳真）

111年大學繁星推薦入學22日放榜，竹南君毅中學高中部26人參加，23人順利錄取心目中的第一志願，其中張洊翟、廖崇閏、蕭翊安3位同學如願錄取清大、成大、台師大等一流學府，君毅高中部今年升學成績大幅成長，國立大學錄取人數8人，比例達35％，較去年成長180％。

家住苗栗南庄的張洊翟從國中部畢業後選擇直升，今年學測發揮實力，以繁星1％的威力，順利錄取國立清華大學，同時也是本校第2位考取清大的學生。

家住頭份的廖崇閏同樣是國中部直升的學生，國中時期曾經轉學到臺中私校就學，但最後仍選擇回到君毅高中完成學業，學測前不放過任何可以提問的機會，以繁星2％的威力，順利錄取國立成功大學。

就讀社會組的蕭翊安也是從本校國中部直升，勤於發問、勇於嘗試的學習態度，不但是老師們印象深刻的好學生，也為自己的學測表現發揮最大的成效，透過繁星計畫，順利錄取國立臺灣師範大學。

君毅高中表示，有許多孩子在國中會考時失常，但高中三年來勤奮不懈的努力，取得繁星資格反而錄取更好的大學。

校方重視每個孩子，教務處特別成立「繁星計畫輔導小組」，集合有經驗的師長、行政同仁，與每位同學面談、討論、線上查詢、更協助前段同學往上填，以兼顧同學的志向及繁星CP值，這不但突顯君毅高中的用心，也是小型學校才有的優勢。