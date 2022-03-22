經濟部製圖表示，因動物誤觸導致停電，其實年年都有發生。（圖／摘自經濟部臉書粉絲專頁）

近日頻傳因鳥、松鼠等動物誤觸帶電設備，導致台灣南北多地出現停電事故，上千戶無預警停電，引起民眾質疑台灣電網是否太過脆弱。對此，經濟部製圖澄清，「不是比爛，而是不斷改善」，動物停電事件其實每年都有，已經從過去每年2、3000起，下降到去年1,780起。

經濟部表示，動物誤觸造成停電其實年年都有，不是現在才發生，「從斑鳩、老鼠、松鼠、蛇類到鳥類」，每年都會發生動物造成停電事件。2015年時，甚至一年高達超過3000件，主要還是台電的線路遍佈全國，在戶外就可能受到外力碰觸。

經濟部說，「我們無法控制動物，但會努力加強防護」，台電持續在全國線路上，更換絕緣設備、增加線路包覆，加裝防鳥的小型風車、音頻噪音跟防鼠網等，也盡量填補孔洞，避免蛇、貓、老鼠誤入。

經濟部指出，在多方努力下，動物誤觸已經從過去的每年兩、三千件，降到去年的1780件。經濟部強調，「台電同仁不只會第一時間搶修，也持續加強韌性，降低動物事故停電造成國人的不便」。

經濟部表示，這些都是用來避免動物誤觸的防護措施。（圖／摘自經濟部臉書粉絲專頁）