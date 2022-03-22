升息表示全球經濟好，全球經濟好的時候，其實新興市場大部分股市表現比較好，財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」要來分析，如果台灣真的啟動升息循環，那整個未來的投資會有什麼樣新的風貌。

黃世聰認為，美國呢接下來有可能會升息6到7次，聯邦基金基金利率以2%以上為一個目標，台灣也有可能跟進，目前的所有的經濟學家都預測，台灣有可能也會升息到2到3次，所以利率已經開始要往上回升，這會不會是一個升息的循環，可以大膽的說今年升息循環正式啟動。

根據歷史資料顯示，美股升息後大部分處在一個震盪格局，而且是跌多漲少，但是漲的幅度都會比較大。

黃世聰表示，美國人的資金佈局集中在股市債券，但是在台灣不是這樣，我們投資人大部分還是以股市為主，所以資金收縮時候，雖對股市造成影響，但我們一般的投資人還是會習慣性的去投資股市，再加上台灣是屬於新興市場，如果全球經濟升息表示全球經濟好，全球經濟好的時候，其實新興市場大部分是股市表現比較好。

黃世聰建議留意金融股，包括以傳統銀行業務為重、消金為重的中信金、玉山金這些相對比較好；壽險其實是比較偏向中性的局面。還有一些小型的金融股，或是說今年有非常多的金融股，其實股價淨值比目前還低於一倍的，包括王道銀行、遠東銀行、京城銀行。

另外，股價淨值比沒有到現在一般水準1.5倍的，包括永豐金、元大金、國票金這些其實都值得留意。

因此，黃世聰說，今年的行情裡，不妨用所謂的傳產股包括一些上游原物料相關的、缺電的題材，或是金融股的題材，電子股當然可以著墨布局，但今年的行情應該是因為升息的關係，帶來一個不一樣的投資風貌。