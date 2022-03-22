安控廠昇銳(3128)公布110年財報，全年稅後盈餘為3348萬元，年增30.17%，每股盈餘為0.8元，昇銳預估，今年車用及安控產品均會較去年兩位數成長，毛利率及獲利均將優於去年。

昇銳自2012年開始佈局車用市場，並於2014年將車用安全部門分割成立「車威視科技」，車用影像產品已打進美、澳、日、歐等Tier 1及Tier 2車用電子廠外，亦轉進車隊軟體佈局，日前攜手中華電信(2412)，為嘉里大榮打造智慧行動派遣系統；在安控產品部分，昇銳安控產品補上IP Cam，近期昇銳政府標案IP Cam產品不少，由於這些安控產品均增加AI辨識功能，毛利率較高，對昇銳的毛利率及獲利有正面的助益。

昇銳110年合併營收為9.31億元，營業毛利為2.47億元，營業淨利為3761萬元，稅後盈餘為3348萬元，每股盈餘為0.8元。

就產品來看，昇銳預估，今年車用佔比仍維持在40%，NVR、IP CAM、系統整合營收佔比可望由去年的20%拉升至今年30%，由於持續朝車用方向努力是昇銳既定方向，昇銳除車用影像產品，亦將力拚車隊管理商機，公司目標希望車用佔比能拉升至50%。

為因應公司未來營運需求，昇銳擬斥資8.5億元擴產，新廠預訂於2024年第1季完工。

昇銳表示，車用及安控產品均可望較去年兩位數成長，由於產品組合優化，今年毛利率及獲利將優於去年。