台灣證券交易所今天召開董事會，通過北極星藥業-KY(6550)及采鈺(6789)上市案，另外，配合主管機關推動資本市場藍圖並提升資訊揭露品質，董事會通過對處置有價證券與變更交易方法且採分盤集合競價交易方式的有價證券，於普通交易開收盤、盤中等集合競價期間，提供每5秒試撮資訊，並準用延緩開收盤機制、盤中瞬間價格穩定等措施。

北極星藥業-KY及采鈺分別在第755次及第756次有價證券上市審議委員會通過審議，今天提請證交所董事會核議，會議一致通過上市案，有機會成為今年第七、第八家上市公司。