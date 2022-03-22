特斯拉在德國的Gruenheide市工廠將在周二首次對客戶交出第一批Model Y電動車，開啟了特斯拉在歐洲首個生產中心的交車任務。該德國工廠為特斯拉近期最大筆的投資。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)和特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)將一起出席周二的開幕儀式，此也標示著馬斯克八個月前所期待的時刻已經到來。

該德國超級工廠以及鄰近的電池工廠，計畫招聘總共1.2萬名工人。該工廠滿載時，每年將生產50萬輛電動車，比福斯集團去年全球賣出的45萬輛電動車還要多。

目前福斯電動車在歐洲占有優勢，市占率為25%，特斯拉約為13%。而馬斯克也指出，提高產能所需時間，可能比建廠兩年的時間還要多。

摩根大通預計，到2022年，特斯拉在Gruenheide的工廠將生產約5.4萬輛電動車，2023年將增至28萬輛，到2025年增加到50萬輛。

特斯拉在3月4日獲得了德國地方當局的最終開啟許可，前提是在用水及空氣汙染控制等問題上，須滿足多項條件。