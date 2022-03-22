屏東縣政府為取得小琉球潮間帶觀光發展及生態保育雙贏局面，積極將海洋永續資源導入科技管理，今年初完成建置杉福及漁埕尾潮間帶管理站站體，22日於杉福漁港舉行啟用典禮，即日起開放預約，4月1日開始推行，屆時能即時掌握人流動態、生物資訊，並建立大數據，為小琉球生態環境、產業觀光帶來雙贏效益。

屏東縣長潘孟安表示，在氣候變遷及觀光壓力下，縣府站在保育立場，試圖以科技方式強化管理，並改變過去管理模式，琉球漁業資源保育區自2000年成立後，陸續畫設杉福、漁埕尾及肚仔坪潮間帶保育示範區。

並在海洋委員會支持下，於2021年籌辦建置人流辨識等多項資訊系統，且在科學基礎下建置網路申請系統「潮琉生態保育網」，方便遊客行前預約，屆時4月1日開放時將採「現場」及「網路」雙軌併行方式辦理，並滾動式調整實施方式。

潘孟安指出，環境永續不是只有口號，如何讓漁業發展、海洋復育及觀光共存，是縣府近年持續努力的目標，推動成功後不僅培育在地年輕人擔任導覽解說員，兼顧海龜友善復育環境；此次更透過海保署協助，導入AI科技，建立網路預約，使潮間帶從環境到導覽皆能全方位監控。

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，AI人流辨識系統、網路申請系統及資訊展示系統等，將於4月1日開始推行，並自即日起開放網路預約，每個時段限額300名，屆時遊客可由網路或管理站展示螢幕即時得知潮間帶人數、生物資訊及保育規定等，達到行前宣導教育目的。