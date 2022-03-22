台灣人熱愛「吃到飽」自助餐，不過許多熱門餐廳常常一位難求，一名網友抱怨，已經打了將近400通電話，都訂不到饗饗自助餐，詢問大家訂位時有什麼技巧？有過來人透露，其實「現場排隊」才是比較聰明的作法，而且最後保證會有位子。

一名網友19日在臉書社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》表示，想訂饗饗自助餐，結果打了將近400通電話都是「嘟嘟嘟」，不是沒人接就是打不通，好奇大家都是怎麼訂到的？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「我也打了上百通都訂不到」、「不知道在搶什麼」、「沒技巧，就是瘋狂打」、「我1小時打了63通終於通了」、「聽到嘟嘟聲就馬上掛斷按重撥，我大概循環15分鐘就成功了」。

不料竟有不少過來人表示，其實直接去現場排最快，建議可以提早半小時或一小時去現場排候位，有人說下午4點半左右去現場排晚餐候位，可以排到很前面，保證絕對有位，而且能在6點半左右入內用餐，吃完還可以順便預約下次用餐的時間。

有網友指出，有時餐廳在忙，電話根本沒人接，不過常常去到那邊才發現根本沒有客滿，裡面空桌還很多，表示有人訂了又沒去，因此現場排反而比較容易有位。原PO事後也更新貼文表示，感謝大家提供的技巧，他後來電話有打進去，但周五都沒位了，只訂到4/21周四的中午，會再繼續努力看看。