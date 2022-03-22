KPMG安侯建業22日出版《金融科技脈動-2021下半年度報告》指出，2021年金融科技面的投資異常強勁，全球金融科技業投資總額達2,100億美元創新高紀錄，在各個主要市場（包括美洲、歐洲、中東和非洲和亞太地區）的交易量都創下了歷史新高。

同時，全球VC創投資金達新高至1,150億美元，超過了2018年所創下532億美元的歷史紀錄。

KPMG安侯建業指出，亞太地區2021年的金融科技投資達到275億美元，交易量也創下歷史紀錄達到1,165筆，幾乎是2020年（147億美元）的兩倍。

亞洲在2021年上半年的投資尤其強勁，主要是PayPal以27億美元收購了總部位於日本的BNPL公司Paidy、印度PineLabs獲得了6億美元的私募投資、印度BharatPe（3.95億美元）、Razorpay（3.75億美元）以及OfBusiness（3.25億美元）的大型創投融資。

在2022年，隨各種金融科技行業的交易規模都持續不斷的擴增，市場對加密貨幣、區塊鏈、財富管理科技和數位網路安全的興趣快速增加。KPMG安侯建業預估，全球對於金融科技投資的方興未艾，凡舉金融科技相關的行業均處於風頭上，金融科技發展持續創新，更有助於相關的新興產業出現並蓬勃發展。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，嵌入式金融（EmbeddedFinance）在過去一年中持續增長，透過提供完善全方位金融的顧客體驗或服務，嵌入式金融有望成為新一代金融科技的寵兒並跨足更多產品。

在2021年，亞太地區對嵌入式金融的興趣增加，越來越多東南亞地區的銀行尋求技術協助，包含改善其嵌入式金融、數位支付和供應鏈金融能力，除此之外，東南亞地區對後端服務興趣也漸增，包含亞太地區眾多的銀行和新創公司，無論是服務提供商、合作夥伴或是潛在客戶都關注此議題。

李逢暉指出，保險科技行業在2021年下半年持續獲得高度關注—尤其是在創投市場，跨地區的保險科技吸引了1億美元以上的資金，其中包括總部位於中國的MediTrustHealth（3.08億美元）、總部位於印度的Acko（2.55億美元）、香港（特別行政區）Bolttech（2.1億美元）、美國At-Bay（2050億美元）和法國Leocare（1.18億美元）。雖然絕大多數保險科技交易在美國進行，但其他地區保險科技生態圈出現和擴張，也加速繁榮了對整體保險行業的投資。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，亞太地區的金融科技公司不斷地擴大規模，將自己重塑為數位科技公司，以吸引更多關注和投資，尤其金融業也開始設立數位長、科技長等新興職位，積極導入AI、大數據等科技，讓市場與投資者可區分此類公司與其他僅提供支付或是一般金融服務的企業有所不同。

賴偉晏認為，2021年投資人對於網路安全的投資興趣激增，主要原因為多起受到國際注目的資訊攻擊事件，包括重大勒索應用程式攻擊以及在非傳統IT基礎設施上使用惡意軟體等事。

2020年至2021年期間，各大企業在網路安全投資金額翻倍成長，2021年下半年此領域也進行了併購和創投，包括美國Fireblocks融資3.1億美元、瑞士零知識匯總區塊鏈公司Hermez和印度加密公司Polygon之間2.5億美元的合併，以及攝氏網路收購以色列網路安全公司GK8等。

賴偉晏指出，目前進行數位轉型的金融企業數量增加，勒索軟件攻擊事件也頻頻發生，因此以人工智慧和AI為重點的威脅偵測和詐欺解決方案同樣受到企業和投資者的密切注意，另針對使用者身份辨識以及權限管理的相關問題仍需要獲得解決，而目前市場也正在迅速邁入無密碼時代。