立法院長游錫堃觀察俄烏戰爭的過程，認為此役足以供台灣人借鏡，尤其是烏克蘭人民堅持抵抗俄軍入侵的精神。游錫堃認為，可以從台灣基層民眾堅忍抗日的歷史尋找台灣人的抵抗意志，中共領導人習近平若是知道台灣人意志堅定，就不敢輕易打過來。

游錫堃表示，烏克蘭人抵抗俄軍，讓俄羅斯總統普丁迅速攻下烏克蘭的計畫失敗，戰事延長對俄羅斯肯定不利，烏克蘭人民更展現出堅決抵抗的意志，是抗俄關鍵。目前也有外媒質疑台灣人若被中共進犯時的抵抗意志，因此他認為應該要從歷史上找回台灣人那個抵抗意志，讓中共不敢進犯。

游錫堃以過去台人抗日歷史為鏡，游指出，清廷割讓台灣給日本，歷史上大家看到的是唐景崧、丘逢甲等，最後都是跑掉，看到的所謂「典範」都是這樣的人，那無法喚起防衛意識，「有樣看樣，沒樣自己想」，事實是台灣人民冒險犯難、披荊斬棘、以啟山林的精神，日本接收台灣後，基層人民仍有堅強反抗意志。

游錫堃以「抗日三猛」之中的簡大獅為例，被日本總督府認為是「匪」，但他認為，被講說是「土匪」其實是「妨礙統治的人」；此外，新竹北埔的姜紹祖抗日時才19歲，起義時寫給同學，「書幃別出換戎衣，誓逐胡塵建義旂；士子何辜奔國難，匹夫有責安鄉畿」，這就是台灣人的精神，也呼應現在烏克蘭人民抗俄的精神。

游錫堃表示，日本來台要接收台灣，實際上花了快六個月才正式宣佈平定，但後來台灣武裝抗日又延續20年，此後還有霧社事件以及文化抗日等。那個年代，台灣跟日本的軍力跟科技絕對差距相當大，日本也是師出有名來接收台灣，卻花了20年才結束武裝抗日，台灣人民若是展現抵抗到底的意志，習近平知道就不會敢過來了。

此外，游錫堃原規劃今年7、8月休會期間回訪歐洲議會，但因俄烏戰爭爆發，他也坦言，出訪行程可能會有變數，要考量歐洲局勢以及對方意願。