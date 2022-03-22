桃園市大興高中普通科學生黃瀞頤不畏病魔，以1％的優異在校成績，經大學繁星制度錄取台灣大學農業經濟系，成為大興高中創校50年、普通科成立20年以來，首位錄取台大學的應屆畢業生。

黃瀞頤高二上學期時因生病開始接受治療，又遇到疫情全國各校改採線上教學等因素，從2020年10月至2021年暑假都未到校上課，她透過翻攝的上課教學影片、同學筆記及視訊教學等，自主完成學業，並且連5學期都獲得第1名好成績。

黃瀞頤表示，生病和治療的過程中看到父母親每天輪流照顧自己，非常辛苦卻不曾說累，為了不讓父母擔心，她只能忘記病痛，更專心讀書，最後很開心能順利錄取心目中的學校。

黃瀞頤說，她最感謝的事有3件，第1件是父母辛勞照顧、第2件是學校貼心的安排和老師同學們透過各種方式給她協助及鼓勵，第3件是繁星制度給全國各校學生都能進一流大學的機會。她期望自己將來能學有所成，可以幫助更多的人，把愛繼續傳出去。

大興高中董事長張建隆稱讚黃瀞頤，雖然身體有病痛，但是她不怨天尤人、不自暴自棄，而且懂得感恩父母的辛勞並奮發向上，實屬難得。

張建隆也親手為黃瀞頤批上「大興之光」的紅肩帶，並且頒發1個大紅包，期勉黃瀞頤進入台大之後能堅持這樣的精神，將來可以為社會做出更大的貢獻。