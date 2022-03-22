國泰金控今舉行線上法說會，受惠於去年稅後淨利達1409億元，每股稅後淨利(EPS)10.34元，連續3年創新高，國泰金承諾，今年股利政策一定會比去年高，配發仍以現金股息為主，最後仍待董事會通過後，才能拍板定案。

國泰獲利創新高，不只投資人關心股利發放狀況，主管機關也關切，期望現金股利能適度反映去年獲利；外資分析師預估，國泰金今年配發的現金股利達3.3元，若以股價63.6元估算，股息殖利率約有5.2％。

國泰金表示，今年配發的現金股利，會綜合考量同業配息狀況，也會就業務、財務結構、商品等各方面與主管機關進行溝通，相信國泰金股息殖利率是有競爭力。

國泰金去年獲利中，有8成來自子公司國泰人壽，由於去年股債多頭，投資績效好，不僅股債實現獲利達1793億元，整體資金避險後的投資收益率也達4.9％，全年稅後淨利1132億元；其次，國泰世華銀行去年稅後獲利238億元，兩大子公司的表現，同步推升金控整體獲利狀況。

面對俄烏戰火波及，台股高檔震盪，目前仍站穩「萬七」大關；國泰人壽發言人兼副總林昭廷表示，國壽去年已對持股進行「汰弱留強」，對某些看好的產業，也會逢低加碼、進場配置，展望今年整體股票配置，將維持10％至15％的部位，並視未來金融局勢的變化做調整。

國泰人壽去年持有台股部位增加810億元，市值達5190億元，海外股票增加580億元、市值約4650元，兩者合計增加1390億元，合計占總資產比重達13.6％。